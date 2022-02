LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Puchner al comando (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 4.13 Tessa Worley è quinta a 1?57. Ed ora la favorita n.1: la svizzera Lara Gut-Behrami. Insegue il primo oro olimpico della carriera. 4.12 Niente da fare per Worley, già 97 centesimi di ritardo al secondo rilevamento. 4.10 Tippler è seconda a 11 centesimi. Ha perso 7 decimi secchi da Puchner nell’ultimo tratto: quel piano fa davvero malissimo…Ora la francese Tessa Worley, grande delusa del gigante. 4.10 Tippler passa avanti di 0.59 al terzo rilevamento! 4.09 0.05 di ritardo per Tippler al primo intermedio, 0.06 al secondo. 4.07 Michelle Gisin pennella la parte più tecnica, ha 2 decimi di vantaggio all’ultimo intermedio, ma chiude seconda a 8 centesimi da Puchner. Ora l’austriaca Tamara Tippler. 4.05 L’austriaca Mirjam ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLE AZZURRE 4.13 Tessa Worley è quinta a 1?57. Ed ora la favorita n.1: la svizzera Lara Gut-Behrami. Insegue il primo oro olimpico della carriera. 4.12 Niente da fare per Worley, già 97 centesimi di ritardo al secondo rilevamento. 4.10 Tippler è seconda a 11 centesimi. Ha perso 7 decimi secchi danell’ultimo tratto: quel piano fa davvero malissimo…Ora la francese Tessa Worley, grande delusa del gigante. 4.10 Tippler passa avanti di 0.59 al terzo rilevamento! 4.09 0.05 di ritardo per Tippler al primo intermedio, 0.06 al secondo. 4.07 Michelle Gisin pennella la parte più tecnica, ha 2 decimi di vantaggio all’ultimo intermedio, ma chiude seconda a 8 centesimi da. Ora l’austriaca Tamara Tippler. 4.05 L’austriaca Mirjam ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sci alpino, SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: inizia la gara con tante favorite! - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: di comincia alle 4.00 pista non così difficile - #alpino… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 15km maschile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #maschile #fondo: - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 super-G femminile sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #super-G #femminile #alpino: - zazoomblog : LIVE Sci alpino SuperG donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Lara Gut-Federica Brignone Elena Curtoni ci prova Ba… -