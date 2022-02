“L’ha fatto perché ha capito le difficoltà dei tifosi”, Spalletti si complimenta con ADL: il motivo (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alla vigilia dell’importante match contro la rivale in classica Inter, il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha tenuto quest’oggi una conferenza stampa nella cui, oltre a parlare dell’attesissimo big match che deciderà la momentanea prima in classifica, ha toccato anche vari argomenti tra cui quello legato ai tifosi e ai prezzi dei biglietti allo stadio Maradona. Stadio Diego Armando MaradonaSpalletti si è complimentato con la società, la quale ha tenuto conto delle necessità da parte dei tifosi. Questo quanto riportato: “Servirà cazzimma? Si quella è una delle cose più riconosciute nel calcio, perché rende bene l’idea oltre che essere un termine napoletano. È ai tifosi che dobbiamo rendere qualcosa per l’affetto ricevuto. Sapere che c’è lo stadio pieno ci ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 11 febbraio 2022) Alla vigilia dell’importante match contro la rivale in classica Inter, il tecnico del Napoli Lucianoha tenuto quest’oggi una conferenza stampa nella cui, oltre a parlare dell’attesissimo big match che deciderà la momentanea prima in classifica, ha toccato anche vari argomenti tra cui quello legato aie ai prezzi dei biglietti allo stadio Maradona. Stadio Diego Armando Maradonasi èto con la società, la quale ha tenuto conto delle necessità da parte dei. Questo quanto riportato: “Servirà cazzimma? Si quella è una delle cose più riconosciute nel calcio,rende bene l’idea oltre che essere un termine napoletano. È aiche dobbiamo rendere qualcosa per l’affetto ricevuto. Sapere che c’è lo stadio pieno ci ...

