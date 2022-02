Le regole che arriveranno e quelle che ci sono. Ma che dice il Csm su Emiliano? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre si torna a discutere di fermare le porte girevoli tra politica e magistratura, c’è un pm che continua a violare persino una legge già in vigore: quella che vieta ai magistrati di partecipare in maniera sistematica e continuativa alla vita di partito. E’ Michele Emiliano, che è già stato sanzionato dal Csm per la sua iscrizione al Partito democratico mentre è in aspettativa dalla magistratura. Sanzione della sezione disciplinare nel 2019, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2020 che respinse il ricorso del governatore pm. Eppure Emiliano da allora continua a violare tale principio. Lunedì il partito regionale si è riunito per decidere il ritiro degli assessori Pd dalla giunta dopo che il governatore ha nominato assessore alla sanità al posto di Lopalco un ex assessore della giunta Fitto, parlamentare di Forza Italia fino al 2018. ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) Mentre si torna a discutere di fermare le porte girevoli tra politica e magistratura, c’è un pm che continua a violare persino una legge già in vigore: quella che vieta ai magistrati di partecipare in maniera sistematica e continuativa alla vita di partito. E’ Michele, che è già stato sanzionato dal Csm per la sua iscrizione al Partito democratico mentre è in aspettativa dalla magistratura. Sanzione della sezione disciplinare nel 2019, confermata dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2020 che respinse il ricorso del governatore pm. Eppureda allora continua a violare tale principio. Lunedì il partito regionale si è riunito per decidere il ritiro degli assessori Pd dalla giunta dopo che il governatore ha nominato assessore alla sanità al posto di Lopalco un ex assessore della giunta Fitto, parlamentare di Forza Italia fino al 2018. ...

adelphiedizioni : «Un luogo è un linguaggio: noi possiamo essere qui solo accettando le regole linguistiche che lo inventano. Essendo… - fattoquotidiano : OLTRE AL 5S Le regole di Pd, Lega, FI. Il Carroccio non celebra i congressi, Berlusconi decide tutto in barba alle… - franzrusso : Nessuno, oggi, si può sentire al sicuro da un attacco #ransomware. I numeri sono preoccupanti. Per questo @veeam_it… - nickbluebox : RT @CollotMarta: Lamorgese dice che 'la democrazia ha le sue regole dalle quali non si può prescindere', le stesse che hanno permesso alle… - giuseppe_brando : @portaluppiluigi Chi ha scritto quelle regole andava in giro a dire che la misura si pagava da sola…che ti aspettavi? -