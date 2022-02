Lasciò campo dopo offesa razzista | confermato 3 - 0 a tavolino

(Di venerdì 11 febbraio 2022) La Corte sportiva di appello territoriale dell'Emilia - Romagna ha respinto il reclamo della società di calcio Saragozza, che milita in terza categoria a Bologna, contro la sconfitta per 3 - 0 a ...

Ultime Notizie dalla rete : Lasciò campo

... che milita in terza categoria a Bologna, contro la sconfitta per 3 - 0 a tavolino, inflitta dopo che la squadra si era ritirata dal, lo scorso 28 novembre in seguito a un insulto razzista ...... ideatore della formula, a pensare che potesse camminare da sola e così fu con il programma Chi l'ha visto che dopo 35 anni continua ad andare in onda con notevoli ascolti e con und'intervento ...