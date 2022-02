L’appello di un atleta ucraino a Pechino: «No alla guerra». Il Comitato olimpico: «Non sarà squalificato» (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha sfilato dalla tasca un foglio rivestito da una copertina trasparente, lo ha aperto e lo ha mostrato al pubblico e alle telecamere che trasmettono le gare dei Giochi olimpici invernali di Pechino. Sul foglio, un appello alla pace: «No alla guerra in Ucraina». Questo il gesto di cui è stato protagonista l’atleta Vladyslav Heraskevych e che arriva in un momento di grandi tensioni con la Russia. L’atleta, prima di estrarre il suo messaggio di pace, ha eseguito le sue tre prove di skeleton e in classifica si è piazzato al diciassettesimo posto provvisorio allo Yanqing National Sliding Center. La Carta olimpica prevede che «nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è consentita in alcun sito, sede o altra area olimpica». Tuttavia, fonti ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha sfilato dtasca un foglio rivestito da una copertina trasparente, lo ha aperto e lo ha mostrato al pubblico e alle telecamere che trasmettono le gare dei Giochi olimpici invernali di. Sul foglio, un appellopace: «Noin Ucraina». Questo il gesto di cui è stato protagonista l’Vladyslav Heraskevych e che arriva in un momento di grandi tensioni con la Russia. L’, prima di estrarre il suo messaggio di pace, ha eseguito le sue tre prove di skeleton e in classifica si è piazzato al diciassettesimo posto provvisorio allo Yanqing National Sliding Center. La Carta olimpica prevede che «nessun tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale è consentita in alcun sito, sede o altra area olimpica». Tuttavia, fonti ...

