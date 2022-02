Lalla | il padre morto sul lavoro e la giustizia che non c' è | «Mai ottenuto il processo | ma continuo a lottare»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Per la– che ha archiviato il caso il 30 gennaio 2017 – l’artigiano èper «cause naturali» dopo essere caduto dalla scala il cui utilizzo – scrive la procura – «è stata un’iniziativa autonoma dell’infortunato». Ma per la figlia la storia è un'altra

Advertising

iltirreno : ?? MORTI SUL LAVORO: LA FIGLIA CHIEDE GIUSTIZIA - Per la giustizia – che ha archiviato il caso il 30 gennaio 2017 –… - vinzasr : @Detta_Lalla ognuno fa ciò che vuole ed ognuno ha la sua storia, se è per qst. io l'ho preso al chiuso e mio padre… - Detta_Lalla : @vinzasr Ma magari stanno andando alle poste ma che ne sai, le persone entrano e escono dai negozi, o fanno la fila… - Detta_Lalla : @prestigioso2 Padre sfaccimm -

Ultime Notizie dalla rete : Lalla padre

Il Tirreno

... a servizio dellaJucker, in città un'istituzione per quanto riguardava i catering di lusso. ... L'onnipresente "odiavo mio" non bastava più come alibi assoluto per giustificare le mie ...L'avvocatoGherpelli, difensore di Hasnain, ha dichiarato quanto segue, riporta TgCom24 , al ...il fratello di Saman abbia fatto le dichiarazioni a suo carico spaventato e condizionato dal...Ma per la figlia la storia è un'altra AREZZO. «Mio padre è morto senza un colpevole». Lalla Quinti, 45 anni, ne è certa: quel maledetto giorno c’era qualcuno a reggere la scala di suo padre ...E’ un richiamo e una sollecitazione all’amministrazione Bucci, quella del garante dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza Francesco Lalla ... da Marco Macrì, padre di un bambino ...