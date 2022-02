Koulibaly | “Mister voglio allenarmi” | il retroscena nello spogliatoio

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Kalidouvuole essere titolare in Napoli-Inter, il difensore è stato accolto con un’ovazione all’interno dello. Quando rientra un leader lo senti eè uno dei capitani del Napoli, quello che dopo Insigne indosserà la fascia. Non è un caso che sia stato proprio Insigne il primo chesia andato a salutare una volta rientrato al Konami Center di Castel Volturno. Il difensore senegalese era già stato accolto con affetto all’aeroporto di Capodichino, poi al centro sportivo c’è stato una sorta di tribuna.ha vinto la Coppa d’Africa, segnando anche il rigore in finale, ma i compagni del Napoli lo rispettavano e lo apprezzano anche come uomo.e Anguissa sono rientrati dalla Coppa d’Africa.Napoli-Inter:...

Ilci aveva detto di imbastire il match in modo un po' diverso, cercando con più insistenza ...Lobotka Per lo sprint di febbraio il Napoli potrà contare sul rientro di Kalidou. "Siamo ...Dovevamo cercare di avvolgere l'azione in maniera diversa, ilci ha chiesto di cercare ... Quanto è importante? Siamo contenti che sia tornato da vincitore e siamo felici di ...ma mister Luciano Spalletti gli ha detto che non ce ne era bisogno, che lo aspetta oggi per fare l'intero allenamento. Ed è chiaro che proprio la seduta di questa mattina sarà quella chiave per ...Kalidou Koulibaly vuole essere titolare in Napoli-Inter, il difensore è stato accolto con un’ovazione all’interno dello spogliatoio. Quando rientra un leader lo senti e Koulibaly è uno dei capitani ...