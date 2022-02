Inter | Gosens | «Colpito dalla grandezza del club Rientro? Manca poco!»

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Il neo acquisto dell’ha parlato del suo arrivo in nerazzurro Robin, neo acquisto dell’nel mercato invernale, in unavista a DAZN ha parlato del suo approdo in nerazzurro.IN CAMPO – «Non voglio dare i tempi giusti, perché l’importante è stare bene. Mi sto allenando bene, sto migliorando giorno dopo giorno e non credo manchi tanto visto che sono già in campo a fare qualcosa, ma non voglio mettermi pressione». IMPATTO– «Mi haladel. Sono arrivato dall’Atalanta, una società importante ma se ora sei all’sei in una società storica e quindi mi haquesto». NAPOLI– «La ...

Commenta per primo L'ultimo acquisto dell', Robin, ha concesso una lunga intervista a Dazn in cui parla del suo presente e futuro, ripercorrendo anche alcune pagine della sua carriera.hierata. IL RIENTRO - 'Alla fine con questo ...è quasi pronto. C'è curiosità attorno all'impatto dell'ex Atalanta a Milano. Il tedesco, chiamato a far rifiatare Perisic e prenderne - chissà - l'eredità completa, a partire dalla ..."So che sarò in prestito per 6 mesi e poi ci sarà quest'opzione di acquisto. Penso sia solo un modo per dividere il pagamento in modo tale da soddisfare entrambi i club, in Italia è una consuetudine".Dei protagonisti della sfida di sabato al Maradona ci sono in totale ben 19 calciatori che hanno segnato almeno un gol al rispettivo avversario Nell’Inter ce ne sono 13 anche se due (Gosens e Correa) ...