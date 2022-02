Inflazione, in Germania a gennaio +4,9%. Negli Usa i prezzi volano del 7,5%: il tasso più alto da quarant’anni. Fed verso la stretta a marzo (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’Inflazione continua a mordere e aumenta le pressioni sulle banche centrali da entrambi i lati dell’Atlantico. Con la Fed pronta al prima aumento di mezzo punto dei tassi di interesse dal 2000. A gennaio Negli Stati Uniti i prezzi al consumo sono volati del 7,5%, ai massimi dal febbraio 1982 e oltre le previsioni del mercato. In Germania invece il tasso è stato del +4,9%, dopo il +5,3% di dicembre. Georg Thiel, presidente dell’istituto di statistica Destatis, parla di “lieve indebolimento dopo aver raggiunto il livello più alto in quasi 30 anni a dicembre. Tuttavia, rimane ad un livello elevato”. Negli Usa l’aumento dei prezzi su base annua è stato del resto il più alto da 40 anni e anche quello su base mensile – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) L’continua a mordere e aumenta le pressioni sulle banche centrali da entrambi i lati dell’Atlantico. Con la Fed pronta al prima aumento di mezzo punto dei tassi di interesse dal 2000. AStati Uniti ial consumo sono volati del 7,5%, ai massimi dal febbraio 1982 e oltre le previsioni del mercato. Ininvece ilè stato del +4,9%, dopo il +5,3% di dicembre. Georg Thiel, presidente dell’istituto di statistica Destatis, parla di “lieve indebolimento dopo aver raggiunto il livello piùin quasi 30 anni a dicembre. Tuttavia, rimane ad un livello elevato”.Usa l’aumento deisu base annua è stato del resto il piùda 40 anni e anche quello su base mensile – ...

