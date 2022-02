Fitch conferma ad Alperia SpA rating ' BBB' | outlook stabile

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Adnkronos) - L'agenzia dihato adSpA ildi lungo termine al livello BBB, con'. Ladeltiene conto dell'aggiornamento del business plan One Vision 2020-24 approvato dagli organi dialla fine dell'anno scorso, che ha ridefinito le priorità strategiche e la politica finanziaria (indebitamento netto/ebitda massimo di 2,5xebitda), alla luce dell'inaspettato scenario di mercato che si stando per gli operatori energetici. Gli ulteriori impatti del dl Sostegni ter, attualmente in discussione in Parlamento, sono stati valutati dall'agenzia e riflessi nei suoi modelli. L'...

