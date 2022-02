"Due bombe così". Body troppo strizzato, Elisabetta Canalis da urlo: impossibile contenere le forme... | Guarda (Di venerdì 11 febbraio 2022) Elisabetta Canalis fa incetta di complimenti. L'ex Velina di Striscia la Notizia, da tempo residente a Las Vegas, non dimentica di aggiornare i suoi ammiratori italiani. E così su Instagram, pubblica scatti a dir poco sensuali. Gli ultimi la vedono impegnata in uno shooting fotografico nel quale si riprende di primo piano, con tanto di Body nero attillato e scollato. Inutile dire che le forme sono incontenibili al punto che più di un fan nota il prosperoso décolleté. "Eli due bombe così non si vedevano dai tempi di Hiroshima e Nagasaki", scrive un follower mentre un altro gli fa eco: "Palme e noci di cocco". Tra occhi a forma di cuore e fiammelle i fan della Canalis sono in visibilio. Ma la showgirl non è nuova a scatti di questo genere. Basta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022)fa incetta di complimenti. L'ex Velina di Striscia la Notizia, da tempo residente a Las Vegas, non dimentica di aggiornare i suoi ammiratori italiani. Esu Instagram, pubblica scatti a dir poco sensuali. Gli ultimi la vedono impegnata in uno shooting fotografico nel quale si riprende di primo piano, con tanto dinero attillato e scollato. Inutile dire che lesono incontenibili al punto che più di un fan nota il prosperoso décolleté. "Eli duenon si vedevano dai tempi di Hiroshima e Nagasaki", scrive un follower mentre un altro gli fa eco: "Palme e noci di cocco". Tra occhi a forma di cuore e fiammelle i fan dellasono in visibilio. Ma la showgirl non è nuova a scatti di questo genere. Basta ...

Teresat73540673 : In Europa, attualmente, ci sono 150, forse 100, ordigni nucleari stoccati dagli Stati Uniti d'America e il nostro P… - LordElrond6 : @SabrinaSalerno Qui a Roma diciamo che a colazione due belle 'bombe' ripiene ci stanno sempre bene eheh. Battute a… - Sage79924769 : RT @Marty_Loca80: Siria, il freddo uccide come uccidono le bombe. Due bambini morti di freddo in due campo profughi nella provincia di Idli… - ___LUKASPC___ : @alessia_dream01 su su Alessia, non litigare con lei....ha fatto la sua scelta come tu la tua....c'e da rispettarsi… - ritikaswani2007 : @sempreimpegni Però quella der treno e S so due bombe -