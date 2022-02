Draghi: "Io federatore del centro nel 2023? Lo escludo. No al rimpasto" (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Le rispondo in maniera totalmente chiara: lo escludo”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto alla domanda che gli aveva posto il Foglio su un suo possibile ruolo da federatore del centro nel 2023. “Tanti politici – ha aggiunto il presidente – mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Io li ringrazio moltissimo, ma vorrei rassicurarli: se per caso decidessi di continuare a lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo". Draghi, sempre rispondendo al Foglio, ha escluso anche eventuali rimpasti di governo. “No, la squadra è efficiente e va avanti così”, ha dichiarato senza lasciare spazi a diverse interpretazioni. Leggi su ilfoglio (Di venerdì 11 febbraio 2022) "Le rispondo in maniera totalmente chiara: lo”. Così il presidente del Consiglio Marioha risposto alla domanda che gli aveva posto il Foglio su un suo possibile ruolo dadelnel. “Tanti politici – ha aggiunto il presidente – mi candidano a tanti posti in giro per il mondo, mostrando una sollecitudine straordinaria nei miei confronti. Io li ringrazio moltissimo, ma vorrei rassicurarli: se per caso decidessi di continuare a lavorare dopo questa esperienza, probabilmente un lavoro me lo trovo anche da solo"., sempre rispondendo al Foglio, ha escluso anche eventuali rimpasti di governo. “No, la squadra è efficiente e va avanti così”, ha dichiarato senza lasciare spazi a diverse interpretazioni.

