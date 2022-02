Draghi esclude il rimpasto, poi si sfila: "In politica? Mi trovo un lavoro" (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il premier nega un rimpasto di governo: "La squadra è efficiente e va avanti". esclude anche un impegno in politica oltre il 2023: "Un lavoro me lo troverei da solo" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il premier nega undi governo: "La squadra è efficiente e va avanti".anche un impegno inoltre il 2023: "Unme lo troverei da solo"

Advertising

MargheritaDemu5 : RT @2_crim: @Roby86341796 @Adnkronos Fiducia in #draghi al 60%... nonostante abbia il 99.9% dei media pubblici e privati tutti a incensarlo… - LaNotiziaTweet : Draghi esclude il rimpasto di Governo e un futuro in politica dal 2023. “La squadra è efficiente e quindi va avanti… - elevisconti : #Draghi esclude di essere il federatore del centro. Poi ringrazia i tanti politici che lo candidano a varie posizio… - Radio1Rai : ?? “Lei esclude di essere il federatore di un centro politico alle prossime elezioni?”. Draghi lancia un’occhiata de… - AnimaCeleste : RT @jacopo_iacoboni: Draghi esclude di fare in futuro il federatore del Centro. A me pareva abbastanza chiaro. (“Se decidessi di cercare… -