Dolore al Santobono di Napoli | Gaia muore a 9 anni dopo blocco intestinale

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Non ce l’ha fatta la piccola, la bimba di 9ricoverata all’ospedaledi. Nella giornata di ieri per la bimba è sopraggiunta la morte cerebrale e infine il decesso. La piccola, colpita da un, era stata ricoverata in coma farmacologico presso il nosocomio partenopeo. Lutto ae nel L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

La comunità di Sessa Aurunca si è stretta attorno aldella famiglia di Gaia, la bimba di 9 anni morta a seguito di un ricovero d'urgenza alper un blocco intestinale. A renderlo noto è 'Paesenews'. Sessa Aurunca, la piccola Gaia morta a ...... il bimbo di 4 mesi morto il 28 gennaio scorso all'ospedale "" di Napoli per un trauma ...persone ha abbracciato simbolicamente con affetto i cari a Gabriel che sono stati colpiti da un...La comunità di Sessa Aurunca si è stretta attorno al dolore della famiglia di Gaia, la bimba di 9 anni morta a seguito di un ricovero d’urgenza al Santobono per un blocco intestinale. A renderlo noto ...Dolore a Sessa Aurunca dove è morta Gaia, bambina di 9 anni ricoverata all’ospedale Santobono di Napoli in seguito ad un blocco intestinale nella giornata di ieri, mercoledì 9 febbraio. Come riportato ...