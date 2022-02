Cdm approva riforma Cartabia Draghi | “Il governo va avanti Io federatore? Se voglio un lavoro lo trovo da solo”

Advertising

radiolombardia : Il #CDM ha approvato la riforma della #Lombardia #sanità #salute #CDM @LetiziaMoratti @LNotizie - Giornaleditalia : #MartaCartabiagovernodraghi Giustizia, Cdm approva riforma del Csm. Draghi: 'Discussione ricchissima e condivisa' D… - LaStampa : Cdm approva la riforma del Csm e della giustizia con le norme sullo stop alle porte girevoli. Cartabia: “Ineludibil… - Cristin39245341 : RT @Adnkronos: #Giustizia, riforma del #Csm approvata all’unanimità. #ultimora - ConsumForum : RT @Adnkronos: #Giustizia, riforma del #Csm approvata all’unanimità. #ultimora -

Ultime Notizie dalla rete : Cdm approva

Il Dubbio

Il Consiglio dei Ministri, in data 11 febbraio 2022, su proposta della Ministra della Giustizia, Marta Cartabia ha deciso di apportare alcune modifiche al ddl sull'ordinamento giudiziario e la ...Per la senatrice della Lega Giulia Bongiorno, "quanto approvato dalè solo un punto di partenza. Il testo dovrà essere migliorato in Parlamento, così come assicurato da Draghi, ma un cambiamento ...Sport - La linea politica approvata dal Carroccio ieri è dunque incompatibile con la linea del che propone misure diverse di quarantena e Dad se lo studente è vaccinato. Pur condividendo le misure di ...“La riforma del Csm portata in Cdm ritorna al testo dell’ex ministro Bonafede e contiene quel fondamentale principio che abbiamo sempre sostenuto: lo ‘stop’ alle porte girevoli fra politica e ...