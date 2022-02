Casavatore, incendio in un’abitazione: morto 42enne rimasto intrappolato tra le fiamme (Di venerdì 11 febbraio 2022) È morto stamattina, a causa di complicanze cliniche, il 42enne coinvolto nell’incendio divampato due giorni fa in un’abitazione a Casavatore, in provincia di Napoli. Casavatore, morto 42enne Ricoverato al Cardarelli, l’uomo non ce l’ha fatta. Inizialmente le sue condizioni non destavano preoccupazioni, ma poi si sono aggravate. La salma è stata restituita ai familiari. Nell’incendio era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 11 febbraio 2022) Èstamattina, a causa di complicanze cliniche, ilcoinvolto nell’divampato due giorni fa in, in provincia di Napoli.Ricoverato al Cardarelli, l’uomo non ce l’ha fatta. Inizialmente le sue condizioni non destavano preoccupazioni, ma poi si sono aggravate. La salma è stata restituita ai familiari. Nell’era L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

