Cartabia: riforma Csm ineludibile e esigente coi magistrati (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una riforma "esigente" e "ineludibile" una esigenza soprattutto per la magistratura che ha bisogno "di essere un pochino più severa con se stessa" per recuperare una "fiducia e credibilità" che negli ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 11 febbraio 2022) Una" e "" una esigenza soprattutto per la magistratura che ha bisogno "di essere un pochino più severa con se stessa" per recuperare una "fiducia e credibilità" che negli ...

Advertising

Azione_it : Il testo della Ministra Cartabia sulla riforma della magistratura rappresenta un evidente passo avanti. Vanno però… - petergomezblog : M5s, Lega e Forza Italia contro la riforma del Csm di Cartabia: “Se un magistrato entra in politica non deve più to… - Agenzia_Ansa : Una riunione tra il premier e i capidelegazione ha fatto slittare l'avvio del Consiglio dei ministri. Draghi ha riu… - Avantionline : Riforma Csm. Cartabia, fine delle porte girevoli in politica - 1511maxi : RT @LaRagione_eu: Il Consiglio dei ministri ha approvato la riforma del #Csm e dell'ordinamento giudiziario con le norme sullo stop alle po… -