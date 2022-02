Brentford, Eriksen: “Il mio obiettivo è essere in forma per i Mondiali” (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Una delle prime cose che ho detto al mio cardiologo è stata che il mio obiettivo è essere in forma per il Mondiale, se tutto va bene. Mancano ancora molti mesi, una lunga attesa. Farò tutto quello che posso”. Queste le parole di Christian Eriksen, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione al Brentford. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 febbraio 2022) “Una delle prime cose che ho detto al mio cardiologo è stata che il mioinper il Mondiale, se tutto va bene. Mancano ancora molti mesi, una lunga attesa. Farò tutto quello che posso”. Queste le parole di Christian, intervenuto nella conferenza stampa di presentazione al. SportFace.

