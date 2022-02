Walk - trough della Croce Rossa per i tamponi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Walk trough

La Nazione

D'intesa e a supporto dell'Asl ha istituito nella sede in via Roma unper l'effettuazione di tamponi rapidi covid 19 e contribuire a dare una risposta più ampia e tempestiva alla ...D'intesa e a supporto dell'azienda sanitaria locale Toscana Non Ovest ha istituito presso la sede CRper l'effettuazione di tamponi rapidi covid per contribuire a dare una riposta più ...Il Comitato di Bagni di Lucca della Croce Rossa Italiana (in foto Borghesi il presidente Moreno Fabbri), così come sempre fatto in questi due anni di emergenza sanitaria legata al covid 19, si è messo ...D’intesa e a supporto dell’azienda sanitaria locale Toscana Non Ovest ha istituito presso la sede CRI in viale Roma 52 a Bagni di Lucca, un walk-trough per l’effettuazione di tamponi rapidi covi-19, ...