Serenamente | sesso e psiche | falsi miti e tabu’ su Explorer HD Channel | SKY canale 176

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Ile lae tabù in, rubrica in dieci puntate presentate dalla dottoressa Serena Gungui, in onda suHD, SKY176 Non solo cinema e documentari: suHD, il nuovo, visibile su SKY176,, programma che indaga la nostrae la nostra sessualità, condotto dalla dottoressa Serena Gungui, psicologa clinica e psicosessuologa. Dieci episodi da 15 minuti in cui vengono trattati gli aspetti più interessanti e particolari dalla sessualità umana: dai legami tra cibo e, al rapporto tra genitori e figli adolescenti, all’autoerotismo, ...

DarthCesco : Lo dico molto serenamente sulla canzone di Dito & Rettore ci farò sesso selvaggio sfrenato urlando è solo cardio e… -

Ultime Notizie dalla rete : Serenamente sesso

RomaDailyNews

In una classifica virtuale delle conduttrici, al momento si piazzaal secondo posto. ...- Noemi " Ti amo non lo so dire - Rkomi " Insuperabile - Sangiovanni " Farfalle - Tananai "...Giordana, tanto, tanto cibo poco cuore Giordana (nome di fantasia), in sede di prima ... di quel chiodo fisso che non la lascia respirare, lavorare, vivere, del disastro e del nulla ...Una chiacchierata in cui Serena ha rivendicato con orgoglio la sua vicinanza alla ... sta nel chiedere a un mio ospite se si è innamorato di una persona dello stesso sesso.” “E a lei, Bortone, è mai ...Ogni nome di donna appare e si dissolve in una elegante sovrimpressione. Poi, soprattutto, c’è lei. Lella Costa e il suoi quarant’anni di professione sulla scena, lontana dalla banalità. A volte diver ...