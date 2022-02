Piazza Cavour, il cantiere ‘si prende’ anche mezza carreggiata (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non solo una consistente parte del lungomare è da anni interdetta all’uso pubblico; non solo decine di alberi di alto fusto sono stati espiantati (alcuni platani sono morti); non solo l’eliminazione della grande aiuola centrale e delle laterali più prossime; ora anche il dimezzamento della carreggiata. Il cantiere di costruzione di 236 posti auto a rotazione e di 90 box pertinenziali privati (di cui da tempo è iniziata la vendita su carta) nel sotto-Piazza Cavour è arrivato alla sua massima (finora) espansività. E invasività. Con la certezza della costruzione dei 580 posti auto – da poco inaugurati – nella vicina Piazza della Libertà, davvero era necessario – da parte del Consiglio comunale di qualche anno fa – dare il via ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Non solo una consistente parte del lungomare è da anni interdetta all’uso pubblico; non solo decine di alberi di alto fusto sono stati espiantati (alcuni platani sono morti); non solo l’eliminazione della grande aiuola centrale e delle laterali più prossime; orail dimento della. Ildi costruzione di 236 posti auto a rotazione e di 90 box pertinenziali privati (di cui da tempo è iniziata la vendita su carta) nel sotto-è arrivato alla sua massima (finora) espansività. E invasività. Con la certezza della costruzione dei 580 posti auto – da poco inaugurati – nella vicinadella Libertà, davvero era necessario – da parte del Consiglio comunale di qualche anno fa – dare il via ...

Advertising

anteprima24 : ** #Piazza #Cavour, il #Cantiere 'si prende' anche mezza carreggiata ** - roadman_ : @PocoFirstLady Mi sveglio alle 6 ed alle 6,30 scendo a correre Piazza Cavour Via Tomacelli Via del Corso Piazza del… - ViviCampania : Cassonetti dati alle fiamme a Piazza Cavour. Intervengono i Vigili del Fuoco - - salernonotizie : Box al Corso, ok tra astensioni e assenze: lavori al termine di quelli in piazza Cavour - mxxma : @VandelliMichela @longagnani ?Per un anno, frequentavo la 4^ liceo, s'andava a scuola e si finiva evacuati negli au… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Cavour Anche None questa sera spegne le luci fronte Municipio Anche None questa sera alle ore 20, come molti altri Comuni italiani, spegnerà simbolicamente per trenta minuti le luci di piazza Cavour fronte Municipio. Un'iniziativa di protesta alla quale l'Amministrazione nonese ha voluto aderire per dire NO al caro bollette, che andrà ad incidere pesantemente oltre che sulle ...

Interruzione dei servizi di fonia e rete in tutte le sedi comunali a Empoli ...Informatici - di piazza del Popolo e che comporterà l'impossibilità a tutte le postazioni di tutte le sedi della rete comunale, compresa la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Via Cavour e ...

Napoli, cassonetti in fiamme a Piazza Cavour: «Certa gente se ne frega delle regole» ilmattino.it Interruzione dei servizi di fonia e rete in tutte le sedi comunali, compresa la PM di Via Cavour e Via Sanzio Attività che interesserà la sala CED – Sistemi Informatici - di piazza del Popolo e che comporterà l'impossibilità a tutte le postazioni di tutte le sedi della rete comunale, compresa la Centrale ...

cassonetti installati A Piazza Cavour , a Napoli , ignoti hanno dato alle fiamme i rifiuti contenuti dei cassonetti installati davanti la stazione della Metropolitana linea 1. Il rogo generatosi ha richiesto l'intervento ...

Anche None questa sera alle ore 20, come molti altri Comuni italiani, spegnerà simbolicamente per trenta minuti le luci difronte Municipio. Un'iniziativa di protesta alla quale l'Amministrazione nonese ha voluto aderire per dire NO al caro bollette, che andrà ad incidere pesantemente oltre che sulle ......Informatici - didel Popolo e che comporterà l'impossibilità a tutte le postazioni di tutte le sedi della rete comunale, compresa la Centrale Operativa della Polizia Municipale di Viae ...Attività che interesserà la sala CED – Sistemi Informatici - di piazza del Popolo e che comporterà l'impossibilità a tutte le postazioni di tutte le sedi della rete comunale, compresa la Centrale ...A Piazza Cavour , a Napoli , ignoti hanno dato alle fiamme i rifiuti contenuti dei cassonetti installati davanti la stazione della Metropolitana linea 1. Il rogo generatosi ha richiesto l'intervento ...