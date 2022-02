Per 100 anni di Pasolini una mostra sulla filmografia (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 5 marzo ricorre il centenario della nascita del poeta, scrittore, cineasta e regista di Il Vangelo secondo Matteo. La Cineteca di Bologna promuove 100 anni di Pasolini, una serie di iniziative per ricordare e celebrare l’artista bolognese. In programma una mostra che dall’1 marzo inaugura il nuovo spazio espositivo del Sottopasso di Piazza Re Leggi su periodicodaily (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il 5 marzo ricorre il centenario della nascita del poeta, scrittore, cineasta e regista di Il Vangelo secondo Matteo. La Cineteca di Bologna promuove 100di, una serie di iniziative per ricordare e celebrare l’artista bolognese. In programma unache dall’1 marzo inaugura il nuovo spazio espositivo del Sottopasso di Piazza Re

Advertising

carlosibilia : Possiamo rifare quella votazione altre 100 volte, con qualsiasi piattaforma esistente, gli iscritti sceglieranno di… - sportface2016 : +++#Figc al lavoro per riaprire gli #stadi al 100% della capienza dall'1 marzo+++#SerieA - FiorinoLuca : La verità è che per un ragazzo di 19 anni alle prime esperienze nel Tour è normalissimo avere alti e bassi. Non è… - aramis46 : RT @SalaLettura: I miei Complimenti più sinceri, Maria Anna , per questo importante traguardo, i tuoi primi 100.000 Followers??????????????. Con… - immobiliare_it : Casav, piattaforma digitale che opera in Europa nel campo della compravendita di immobili residenziali, ha annuncia… -