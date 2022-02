(Di giovedì 10 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Proficua riunione del tavolo tecnico-istituzionale sull’delSanainapoletani: è stata individuata e condivisa la soluzione tecnica che consentirà di entrare e giungere, mediante una passerella panoramica, alla parte finale del”. Ne da’ notizia un comunicato nel quale è anche scritto che “le scelte progettuali finali, affidate a Cassa Depositi e Prestiti, verranno discusse nella riunione in programma la prossima settimana con la partecipazione anche della Sovrintendenza ai beni culturali. Comune di, Autorità portuale, Marina militare e Ministero della Difesa i quali sono uniti nel voler giungere in tempi brevi alla sottoscrizione dell’ed alla conseguente ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Napoli, Molo San Vincenzo: accordo per #Apertura ai cittadini ** -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Molo

La Repubblica

... non esiste forse nessun, che non sia un porto attrezzato, nel Sud Italia che sopporta un peso in numero di corse e persone sbarcate del genere . A differenza di Capri, Sorrento, Salerno,......Maria Muscarà - al di là della sporcizia generale a cui non si fa più nemmeno caso visto che...sotterraneo da 700 posti ed il 'trasferimento' di parte della movida napoletana alSan ...Ercolano ( Napoli ), 7 Febbraio 2022. Continuano i lavori nei pressi del Molo Borbonico di Villa Favorita ad Ercolano. Nella giornata di Lunedì il Sindaco Ciro Buonajuto ha effettuato un sopralluogo ...Marco Tardelli, ex calciatore e campione del mondo ’82, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli a Vikonos Web Radio/Tv. Queste le sue parole: “Lotta Champions? L’Atalanta gioca molo bene ma ...