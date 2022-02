Municipio VIII, Pd: bene percorso per Cto Irccs ortopedico (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Ancora una volta la Regione Lazio, dopo un lavoro virtuoso di ascolto di cittadini e lavoratori, ha fornito una risposta concreta alla città. La conferma del punto di primo intervento H24 al CTO ALESINI e l’avvio del percorso di riconoscimento per renderlo un Irccs ortopedico – Traumatologico sono entrambe buone notizie per Roma e per il Municipio VIII.” “La valorizzazione delle competenze e l’attenzione alla sanità di prossimità rendono l’azione regionale più che fondamentale in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo. Ora, grazie ai fondi del PNRR, il nostro territorio attende la creazione di Case di Comunità ed il potenziamento dei servizi sanitari tutt’ora presenti.” “Come Partito Democratico municipale siamo a disposizione dell’Assessore D’Amato e del Presidente Nicola ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 10 febbraio 2022) Roma – “Ancora una volta la Regione Lazio, dopo un lavoro virtuoso di ascolto di cittadini e lavoratori, ha fornito una risposta concreta alla città. La conferma del punto di primo intervento H24 al CTO ALESINI e l’avvio deldi riconoscimento per renderlo un– Traumatologico sono entrambe buone notizie per Roma e per il.” “La valorizzazione delle competenze e l’attenzione alla sanità di prossimità rendono l’azione regionale più che fondamentale in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo. Ora, grazie ai fondi del PNRR, il nostro territorio attende la creazione di Case di Comunità ed il potenziamento dei servizi sanitari tutt’ora presenti.” “Come Partito Democratico municipale siamo a disposizione dell’Assessore D’Amato e del Presidente Nicola ...

