Modena | famiglia non vuole sangue no vax per il figlio | sospesa la potestà genitoriale

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Il tribunale per i minorenni di Bologna ha sospeso provvisoriamente laai genitori del bimbo del Modenese che per motivi religiosi vogliono che ildelle trasfusioni ...

Advertising

GiovaQuez : Il giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso dell'ospedale Sant'Orsola di #Bologna sul caso del bambino affe… - repubblica : Modena, bimbo deve essere operato ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: 'Intervento urgente'… - viralvideovlogs : RT @GiovaQuez: Il giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso dell'ospedale Sant'Orsola di #Bologna sul caso del bambino affetto da un… - TweetsdiTeo : RT @GiovaQuez: Il giudice tutelare di Modena ha accolto il ricorso dell'ospedale Sant'Orsola di #Bologna sul caso del bambino affetto da un… - djolavarrieta : RT @ValerioLivia: @BaroneZaza70 @albertopetro2 @angela3nipoti1 @dianadep1 @lagatta4739 @giuseppenotarn1 @PasqualeTotaro @erminiopasquat1 @d… -

Ultime Notizie dalla rete : Modena famiglia

Il giudice tutelare diha accolto il ricorso dell'ufficio legale del Policlinico Sant'Orsola ... La, assistita dall'avvocato Ugo Bertaglia, valuta se fare ricorso. L'avvocato ha spiegato ...Nei giorni scorsi il giudice tutelare diaveva accolto le ragioni del policlinico Sant'Orsola sulla necessità dell'intervento e sulla sicurezza del sangue. .Il giudice tutelare di Modena aveva accolto le ragioni del Policlinico Sant'Orsola sulla necessità dell'intervento e sulla sicurezza del sangue. LEGGI ANCHE > Bologna, famiglia voleva solo sangue No ...Nella provincia di Modena sono cinque i Comuni coinvolti nella rete di Sciroppo ... ispirato alla serie dei dipinti con gli amanti in volo di Marc Chagall, per tutta la famiglia – per bambini dai 4 ...