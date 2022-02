Milan, quando torna Ibrahimovic? Lo svedese out anche contro la Samp (Di giovedì 10 febbraio 2022) I tifosi del Milan si chiedono quando tornerà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese salterà sicuramente la sfida contro la Sampdoria Leggi su pianetamilan (Di giovedì 10 febbraio 2022) I tifosi delsi chiedonotornerà Zlatan. Losalterà sicuramente la sfidaladoria

Advertising

stebellentani : Quando sarà finito l’esame della saliva di Lautaro, consiglierei di dare un occhio anche su Theo che vede arrivare… - CB_Ignoranza : 'Non si sa quando, dove e chi fa i sorteggi. Ma è così e ce la giocheremo al meglio”. Queste le parole di Maurizio… - iomatrix23 : Oggi è @Inter - @acmilan Qual è il primo ricordo che ti viene in mente quando pensi al #deebydellamadonnina ? ????… - pbrex668 : RT @PianetaMilan: .@acmilan, quando torna @Ibra_official? Lo svedese #out anche contro la @sampdoria #ACMilan #Milan #SempreMilan https:… - PianetaMilan : .@acmilan, quando torna @Ibra_official? Lo svedese #out anche contro la @sampdoria #ACMilan #Milan #SempreMilan -