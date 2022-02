Maturità 2022, perché la seconda prova fa discutere? Le materie degli scritti e il sistema dei crediti secondo il Miur di Bianchi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le nuove modalità che caratterizzeranno la Maturità 2022 hanno scatenato numerose polemiche e discussioni che si sono concentrate soprattutto sulla seconda prova. Tutti i dettagli sulle materie degli scritti e sul sistema dei crediti dell’esame di Maturità. Discussioni sulla seconda prova alla Maturità 2022: i motivi La decisione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulla bocciatura di alcuni aspetti dell’esame di Stato e, in particolare, della seconda prova ha fatto discutere. Nonostante il parere espresso non sia vincolante, questo è stato comunque inteso come una battuta d’arresto nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 10 febbraio 2022) Le nuove modalità che caratterizzeranno lahanno scatenato numerose polemiche e discussioni che si sono concentrate soprattutto sulla. Tutti i dettagli sullee suldeidell’esame di. Discussioni sullaalla: i motivi La decisione del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione sulla bocciatura di alcuni aspetti dell’esame di Stato e, in particolare, dellaha fatto. Nonostante il parere espresso non sia vincolante, questo è stato comunque inteso come una battuta d’arresto nel ...

