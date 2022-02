Mattarella vuole il Csx al governo per i prossimi 10 anni Zampetti è il Presidente ombra Conte? Con Silvio

Advertising

GiuseppeConteIT : Un discorso plasmato da sincero realismo e dalla volontà di rassicurare un Paese che vuole uscire da incertezza e p… - alicelabart : RT @AlfioKrancic: Mattarella: 'Le foibe una sciagura nazionale. Negazionismo deprecabile, il problema è l'indifferenza' (ansa) Ebbene Presi… - GoriRoberto1 : La rielezione di Mattarella non doveva essere fatta. Il FQ Maurizio Malo tenta una giustificazione 'la Costituzione… - Affaritaliani : 'Mattarella vuole il Pd al governo per 10 anni. Elezioni a settembre e...' - polasein500cc : RT @AlfioKrancic: Mattarella: 'Le foibe una sciagura nazionale. Negazionismo deprecabile, il problema è l'indifferenza' (ansa) Ebbene Presi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella vuole

Affaritaliani.it

... Sergio(il 27 febbraio) e del Presidente del Consiglio, Mario Draghi (il 23 febbraio) - ... l'Incontro dei Vescovi, che ha per tema le città e la cittadinanza mediterranee,tradurre l'...... nella sua premessa, il discorso di insediamento del Presidente della Repubblica Sergio... "La mia " conclude Buscio " nonessere una protesta ma una denuncia rispettosa , ma non vorrei ...E quindi ricorre alle riconferme per Sanremo come il parlamento a Roma ha voluto riconfermare Sergio Mattarella al Quirinale. Sperando che anche Mario Draghi sia riconfermato a Palazzo Chigi. Alle ...Politica - Del resto ancora ieri sera, sul Colle, si lavorava al testo che verrà assemblato questa mattina. E limato fino all'ultimo. Dalle stanze presidenziali filtra soltanto un elenco di temi: ...