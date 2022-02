Jackpot Superenalotto: provateci con questi numeri. Ne vale la pena (Di giovedì 10 febbraio 2022) Il Jackpot del Superenalotto continua a volare diventando il sogno di tutti gli italiani. Ecco quali numeri potrebbero regalare il gran colpo Il prossimo concorso del Superenalotto metterà in palio un mega Jackpot di 154 milioni di euro. Un bottino che ormai si è avvicinato di parecchio a quello dell’ultimo sei che nel mese di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ildelcontinua a volare diventando il sogno di tutti gli italiani. Ecco qualipotrebbero regalare il gran colpo Il prossimo concorso delmetterà in palio un megadi 154 milioni di euro. Un bottino che ormai si è avvicinato di parecchio a quello dell’ultimo sei che nel mese di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

cronachecampane : Superenalotto, il Jackpot vola a 154milioni di euro #superenalotto #UltimeNotizie - giuseppetond : RT @GiocoNews_it: #SuperEnalotto, il '6' non arriva e il jackpot sale a 152,6 milioni - zazoomblog : Superenalotto fanno festa in 10. Il Jackpot vola ancora - #Superenalotto #fanno #festa #Jackpot… - zazoomblog : Superenalotto fanno festa in 10. Il Jackpot vola ancora - #Superenalotto #fanno #festa #Jackpot - cronachecampane : Superenalotto, realizzati sei '5', che vincono 41.470 euro ciascuno #jackpot #superenalotto #UltimeNotizie -