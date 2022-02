Advertising

Inter : ?? | COMUNICATO Felipe Caicedo non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara di questo pomeriggio a causa d… - cmdotcom : #Inter, #Caicedo in gruppo. Aumentano le chance di vederlo a #Napoli: domani ultimo provino. Su #Correa e #Gosens…… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: CDS - Inter, previsti altri esami per Caicedo: potrebbe rientrare con il Napoli - ertandem24 : *Caicedo ha svolto metà allenamento a parte e metà con il gruppo. Il suo rientro è sempre più vicino, Inzaghi potre… - MattiaGallo17 : RT @GuarroPas: #Inter, #Caicedo ha svolto metà allenamento a parte e metà con il gruppo. Il suo rientro è sempre più vicino, #Inzaghi potre… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Caicedo

Alle 18 l'sarà ospite dei partenopei per una partita che vale il primo posto in classifica. I ... mentre dovrebbe essere arruolabile. Altro assente importante sarà mister Inzaghi, anche ......chi si è distinto nella finestra da poco conclusa? 'C'è da dire che l'è andata a completare un organico già ricco. Gosens è un profilo per il presente ma soprattutto per il futuro,per ...L’Inter invece dovrà fare a meno dello stesso allenatore visto che Simone Inzaghi è stato fermato dal Giudice Sportivo. Assenti anche Bastoni, sia per squalifica che per infortunio, oltre a Correa, ...Sport - Commenta per primo Felipe Caicedo e Robin Gosens sostituiranno Aleksandar Kolarov e Stefano Sensi nella lista UEFA: i due nuovi acquisti dell 'Inter verranno subito inseriti in rosa in vista ...