Installate le telecamere | ma di nuovo qualche sacchetto di rifiuti spunta | Grippi | “Tolleranza zero”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) MONREALE – “Siamo contenti della decisione dell’amministrazione comunale di installare ledi videosorveglianza, speriamo che costituiscano un reale deterrente contro gli incivili che deturpano la nostra contrada”. La signora Paola Brusca è una dei tanti residenti della zona limitrofa a via Mulinello. “Giornalmente percorro quella strada, è vergognoso lo stato in cui è stata ridotta negli anni”. Alcuni giorni fa abbiamo pubblicato l’articolo relativo alle prime contravvenzioni che verranno applicate ai trasgressori della norma del codice civile che vieta l’abbandono dei. Alcuni sono stato ripresi dallein via Mulinello, come in via Linea Ferrata. Qualcuno è stato beccato in flagranza dai Carabinieri di Monreale nelle ore serali. A breve verrà notificata la contravvenzione ...