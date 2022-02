Infortunio Ibrahimovic, lo svedese punta il rientro: i dettagli (Di giovedì 10 febbraio 2022) Ibrahimovic sta cercando di recuperare il più velocemente possibile dall’Infortunio al tendine d’Achille: le condizioni Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di rientrare. Fermo dallo scorso 23 gennaio, quando fu costretto ad uscire al venticinquesimo del primo tempo della gara tra Milan e Juventus, lo svedese, che soffre per un’infiammazione al tendine d’Achille, è vicino al recupero. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, il classe ’81 dovrebbe saltare la sfida di domenica contro la Sampdoria per poi rientrare nella successiva contro la Salernitana, sabato 19 febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 10 febbraio 2022)sta cercando di recuperare il più velocemente possibile dall’al tendine d’Achille: le condizioni Zlatannon vede l’ora di rientrare. Fermo dallo scorso 23 gennaio, quando fu costretto ad uscire al venticinquesimo del primo tempo della gara tra Milan e Juventus, lo, che soffre per un’infiammazione al tendine d’Achille, è vicino al recupero. Come riferisce la Gazzetta dello Sport infatti, il classe ’81 dovrebbe saltare la sfida di domenica contro la Sampdoria per poi rientrare nella successiva contro la Salernitana, sabato 19 febbraio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

