Infortunio Ibanez, tegola per la Roma: ecco quanto starà fuori

Roma, tegola per l'Infortunio di Roger Ibanez: il difensore giallorosso rimarrà fuori per diverso tempo Non ha solo perso la partita con l'Inter. José Mourinho ha perso anche Ibanez, nel senso che a San Siro si era fatto male il giocatore e gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale del ginocchio sinistro. Il calciatore, tra i fedelissimi dell'allenatore della Roma, resterà fuori almeno cinque settimane.

