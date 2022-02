Il tormentone musicale del momento è davvero Bello bello

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Più comico o più cantautore? Federico Martelli dal palco di Italia's Got Talent prova a fare entrambe le cose con discreto successo. Il suo brano, che parla della vita in ufficio quando il capo è convinto di conoscere tutto di tutto meglio dei suoi dipendenti (specializzati), ha entusiasmato giuria e pubblico delle audition del talent show Sky. Se ci fosse ancora una sit com come Camera café ( o, meglio, se mai arrivasse un'edizione italiana del cult inglese e poi americano The Office), il brano potrebbe candidarsi a sigla, avendone tutta la dignità e godendo già di una coreografia che si presta bene al format web (e televisivo) del singing office. Con un look che sembra uscito da I Tenenbaum e un'allure da personaggio di Wes Anderson (a tutto tondo), Martelli intrattiene e insieme fa riflettere partendo ...