Hockey ghiaccio | Renon strapazza Cortina e vede lo scudetto Passa Gherdeina

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Prosegue indisturbata la marcia diverso lonel Campionato Italiano disu. I ragazzi di Santeri Heiskanen hanno infatti vinto la sfida controper 4-0 e adesso si giocheranno il titolo sabato 12 dicembre nel match in trasferta contro Asiago, oggi sconfitto 3-2 dal. I Buam hanno sbloccato il risultato al 2:40 minuto del primo periodo grazie a una rete di Lutz, abile a siglare poi il raddoppio nel tempo successivo in power play, esattamente al 3:50. Sempre nel secondo tempo è arrivato quindi il tris a firma di Kostner (13:27). Nell’ultimo atto ci ha pensato invece Sharp a firmare il poker di una partita condotta senza alcun patema. Decisamente più combattuto l’incontro trae Asiago, uno scontro che è stato ...

...su, pugilato ecc.) sanno di poter pagare. Ma Ufc, in cui i fighter si infliggevano ferite sanguinose e rischiavano la vita, era un'altra cosa. Poteva soddisfare la voglia di sangue ...... senti il crac della bastonata e pensi che siano tutti muscoli, nervi, cattiveria e denti rotti quelli dell'su. Anche in clima olimpico. Oggi c'è il big match tra Cina e Stati Uniti, ...La nazionale cinese di hockey su ghiaccio, dopo aver rischiato il forfait per manifesta inferiorità, ha debuttato alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: ma in Cina è scoppiata la polemica per il ...Vittorie decisamente convincenti quelle degli Stati Uniti e del Canada all’esordio del torneo olimpico di hockey su ghiaccio a Pechino (Cina). Le due compagini nordamericane hanno impresso il loro ...