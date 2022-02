Difetti e punti deboli dell’Inter: in che modo il Napoli può batterla (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’attesa è alle stelle per il match di sabato contro l’Inter in casa Napoli. La partita contro i nerazzurri potrebbe essere un’occasione clamorosa per reinserirsi in una lotta scudetto che dopo la sfilza di risultati utili consecutivi dei nerazzurri sembrava praticamente già chiusa. Invece la sconfitta nel derby di sabato scorso sembra aver riaperto tutto non solo a livello di classifica, ma anche a livello psicologico. Questa ha le sembianze di un vero e proprio segnale al campionato: l’Inter non è imbattibile. La squadra di Inzaghi aveva infatti regalato una serie di risultati davvero impressionanti a partire proprio dalla vittoria contro il Napoli nella partita d’andata, arrivando al derby dopo aver totalizzato 9 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 10 di campionato. Sembrava insomma che la famosa ammazza campionato si fosse rivelata, ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 10 febbraio 2022) L’attesa è alle stelle per il match di sabato contro l’Inter in casa. La partita contro i nerazzurri potrebbe essere un’occasione clamorosa per reinserirsi in una lotta scudetto che dopo la sfilza di risultati utili consecutivi dei nerazzurri sembrava praticamente già chiusa. Invece la sconfitta nel derby di sabato scorso sembra aver riaperto tutto non solo a livello di classifica, ma anche a livello psicologico. Questa ha le sembianze di un vero e proprio segnale al campionato: l’Inter non è imbattibile. La squadra di Inzaghi aveva infatti regalato una serie di risultati davvero impressionanti a partire proprio dalla vittoria contro ilnella partita d’andata, arrivando al derby dopo aver totalizzato 9 vittorie e 1 pareggio nelle ultime 10 di campionato. Sembrava insomma che la famosa ammazza campionato si fosse rivelata, ...

