Da le Iene solo complimenti per Emma da Belen Rodriguez: è pace fatta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo avevano detto da tempo che tra loro c’era un bel rapporto e così sembra che sia ancora oggi. Non ha fatto il suo nome Belen Rodriguez, come il gioco prevedeva, ma ieri hanno tutti pensato, guardando Le Iene, che le belle parole spese dalla conduttrice per una delle donne che facevano parte del Passaparolaccia, fossero proprio per la sua ex rivale Emma Marrone. Dimenticato il tumultuoso periodo di “guerra” tra Emma e Belen è tornato il sereno e oggi, anche se probabilmente le due signore non sono grandi amiche, sono comunque in ottimi rapporti. Ed è anche normale, visto che si cresce, si cambia, la vita va avanti…Ma che cosa ha detto Belen su Emma ( sempre che poi quelle parole si riferissero proprio a lei, ma ci sarebbero davvero pochi dubbi sul ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 10 febbraio 2022) Lo avevano detto da tempo che tra loro c’era un bel rapporto e così sembra che sia ancora oggi. Non ha fatto il suo nome, come il gioco prevedeva, ma ieri hanno tutti pensato, guardando Le, che le belle parole spese dalla conduttrice per una delle donne che facevano parte del Passaparolaccia, fossero proprio per la sua ex rivaleMarrone. Dimenticato il tumultuoso periodo di “guerra” traè tornato il sereno e oggi, anche se probabilmente le due signore non sono grandi amiche, sono comunque in ottimi rapporti. Ed è anche normale, visto che si cresce, si cambia, la vita va avanti…Ma che cosa ha dettosu( sempre che poi quelle parole si riferissero proprio a lei, ma ci sarebbero davvero pochi dubbi sul ...

Lo_Scoglionato : Luca Bizzarri non solo non fa ridere neanche i polli ma pure le iene ridens, e mette in evidenza la mancanza di mer… - paolaripoli72 : @KMarrito @redazioneiene @gaetanopecoraro Be io ho iniziato a seguire rete 4 che schifavo.. ed invece alcune trasmi… - emma_dai_dai : Ma state guardando le iene perché vi interessano gli argomenti o siete qui solo per giudicare Belen per ogni cosa? #leiene - biax1993b : @tremenotre @CuoreDiDrago_3 @FootballAndDre1 @farted94 Bravo tifa Liverpool che oramai ti resta solo quello oppure… - cmqpertina : Sono così delusa dalle iene solo lui potrebbe tirarmi su di morale -