Covid:Gimbe, in 7 giorni - 27,9% nuovi casi ma - 15,5% tamponi (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal 2 all'8 febbraio, i nuovi casi di Covid - 19 in Italia vedono, per la seconda settimana consecutiva, una netta flessione registrando un - 27,9%. Sono stati, infatti, 649.345 rispetto ai 900.027 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 10 febbraio 2022) Dal 2 all'8 febbraio, idi- 19 in Italia vedono, per la seconda settimana consecutiva, una netta flessione registrando un - 27,9%. Sono stati, infatti, 649.345 rispetto ai 900.027 ...

