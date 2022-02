Covid, news. Magrini (Aifa): "Non ci sarà 4/a dose ma verso richiamo annuale". LIVE (Di giovedì 10 febbraio 2022) "L'efficacia di questi vaccini - ha detto - è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti cosi in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1 trimestre di utilizzo reale". I dati Gimbe: i nuovi contagi in Italia vedono, per 14 giorni consecutivi, una netta flessione. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni" Leggi su tg24.sky (Di giovedì 10 febbraio 2022) "L'efficacia di questi vaccini - ha detto - è andata anche meglio del previsto, rispetto al fatto che si siano scoperti cosi in fretta, che il dato degli studi sia stato del 95% di efficacia e che sia stato confermato nel 1 trimestre di utilizzo reale". I dati Gimbe: i nuovi contagi in Italia vedono, per 14 giorni consecutivi, una netta flessione. Il sottosegretario Costa: "Da marzo possibile un allentamento del Green pass, credo che il campionato finirà con gli stadi pieni"

