Covid | Magrini Aifa | «Novavax in arrivo a fine febbraio» E sui vaccini | «Il richiamo diventerà annuale»

(Di giovedì 10 febbraio 2022)è in. «Dovrebbe arrivare il 24 di questo mese e essere disponibile da subito disponibile. Si tratta di un vaccino proteico, come quelli antinfluenzali. Sarà una piccola integrazione rispetto agli altria mRna. Alcuni sembrano preferirlo, quindisarà presto un’opzione per un milione o due di persone che vogliono comunque vaccinarsi». A dirlo è Nicola, direttore generale dell’Agenzia italiana del Farmaco, nel corso della trasmissione Elisir, su Rai Tre. Mentre Valneva «è un vaccino ancor più classico e con una tecnologia più vecchia – ha spiegato -. Si tratta di un vaccino inattivato che arriverà ancora più avanti». E comunque i primiarrivati, quelli a mRna, «si sono rivelati i più efficaci» e su questi «non c’è da avere nessun dubbio ...

in Italia: i dati del 10 febbraio 2022. Bollettino regione per regione Vaccino Novavax Italia,: "Arriverà il 24 febbraio"Dopo la dose booster di vaccino antici sarà una quarta dose? 'Non sarà una quarta dose, ma un richiamo che auspichiamo annuale' e '... Nicola, ospite di 'Elisir' su Rai Tre, rispondendo a ...Nicola Magrini, direttore generale dell’Aifa ... responsabile della malattia Covid. A questi aggregati viene aggiunta una sostanza che aumenta la risposta immunitaria in modo da produrre quegli ...Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia Italiana del Farmaco, ha annunciato che il vaccino Novavax arriverà il 24 febbraio. Covid, Magrini (Aifa): “Vaccino Novavax arriverà il 24 febbraio” ...