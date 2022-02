Charlotte Casiraghi in crisi col marito: spunta la guardia del corpo (Di giovedì 10 febbraio 2022) Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam sarebbero in crisi, dopo tre anni di matrimonio e un bambino, Balthazar, nato nel 2018. A creare tensione nella coppia sarebbe stata la guardia del corpo della figlia di Carolina di Monaco, assolutamente non gradita dal marito al punto da fare una scenata in pubblico. Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam in crisi Le voci di separazione su Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam circolano già da diverso tempo. E soprattutto nell’ultimo anno si sono fatte particolarmente insistenti, perché i due pare conducano ormai vite parallele, impegnati sempre più nel loro lavoro, lui come produttore cinematografico, lei come scrittrice di libri di filosofia e testimonial di ... Leggi su dilei (Di giovedì 10 febbraio 2022)e Dimitri Rassam sarebbero in, dopo tre anni di matrimonio e un bambino, Balthazar, nato nel 2018. A creare tensione nella coppia sarebbe stata ladeldella figlia di Carolina di Monaco, assolutamente non gradita dalal punto da fare una scenata in pubblico.e Dimitri Rassam inLe voci di separazione sue Dimitri Rassam circolano già da diverso tempo. E soprattutto nell’ultimo anno si sono fatte particolarmente insistenti, perché i due pare conducano ormai vite parallele, impegnati sempre più nel loro lavoro, lui come produttore cinematografico, lei come scrittrice di libri di filosofia e testimonial di ...

