Caterina Caselli: le sue cento vite, tra successi e dolori (Di giovedì 10 febbraio 2022) Caterina Caselli, Una vita, cento vite. E’ il titolo dell’intervista-documentario che Renato De Maria realizza per raccontare l’ex casco d’oro della musica degli anni ’60, divenuta poi una delle più intuitive talent scout e produttrici musicali in Italia. Un viaggio intimo in cui seguiamo l’evoluzione della donna e dell’artista, dall’infanzia modesta in Emilia, in cui viene colpita da un dolore a lungo tenuto nascosto ai successi come cantante. E poi, l’amore, la famiglia e la scoperta di un nuovo prepotente talento, che ha arricchitto il panorama della musica italiana degli ultimi 30 anni. Tutto questo e anche di più è racchiuso nelle incredibili cento vite di Caterina Caselli, raccontate da lei stessa in prima persona, con una ... Leggi su tuacitymag (Di giovedì 10 febbraio 2022), Una vita,. E’ il titolo dell’intervista-documentario che Renato De Maria realizza per raccontare l’ex casco d’oro della musica degli anni ’60, divenuta poi una delle più intuitive talent scout e produttrici musicali in Italia. Un viaggio intimo in cui seguiamo l’evoluzione della donna e dell’artista, dall’infanzia modesta in Emilia, in cui viene colpita da un dolore a lungo tenuto nascosto aicome cantante. E poi, l’amore, la famiglia e la scoperta di un nuovo prepotente talento, che ha arricchitto il panorama della musica italiana degli ultimi 30 anni. Tutto questo e anche di più è racchiuso nelle incredibilidi, raccontate da lei stessa in prima persona, con una ...

Advertising

CCaselliSugar : Breve estratto del documentario “CATERINA CASELLI: UNA VITA, CENTO VITE” per la regia di #RenatoDeMaria ?? Questa se… - paologargano64 : #CaterinaCaselli, da famosissima cantante a produttrice musicale di successo, si racconta a #OggièUnAltroGiorno ?????… - crii_xoxo : RT @sangioegiusupp: Caterina Caselli: ‘Sangiovanni sa benissimo come deve fare’ ???? - Marcy39512685 : RT @sangioegiusupp: Caterina Caselli: ‘Sangiovanni sa benissimo come deve fare’ ???? - fleursparadise : appena sentito caterina caselli in tv dire che ciao ciao è stata una delle sue canzoni preferite di sanremo, ovviam… -