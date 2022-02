Calcio, Coppa Italia 2021-2022: Juventus e Fiorentina in semifinale, battute Sassuolo e Atalanta (Di giovedì 10 febbraio 2022) Sarà Juventus-Fiorentina la seconda semifinale della Coppa Italia 2021-2022. Nelle partite di oggi le due compagini hanno strappato il successo al termine di due sfide tanto combattute e si affronteranno fra marzo ed aprile. Scoppiettante la sfida del pomeriggio, con la Fiorentina che si impone in dieci ed in pieno recupero sull’Atalanta. La squadra di Italiano apre le danze con il rigore di Piatek dopo pochi minuti per un pestone di De Roon su Nico Gonzalez. I bergamaschi, dopo un primo tempo sonnacchioso, trovano il pari con un gran tiro a giro di Zappacosta per poi passare ad inizio secondo tempo con Boga. I viola però reagiscono, procurandosi un altro rigore: stavolta Musso si oppone a Piatek, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 10 febbraio 2022) Saràla secondadella. Nelle partite di oggi le due compagini hanno strappato il successo al termine di due sfide tanto come si affronteranno fra marzo ed aprile. Scoppiettante la sfida del pomeriggio, con lache si impone in dieci ed in pieno recupero sull’. La squadra dino apre le danze con il rigore di Piatek dopo pochi minuti per un pestone di De Roon su Nico Gonzalez. I bergamaschi, dopo un primo tempo sonnacchioso, trovano il pari con un gran tiro a giro di Zappacosta per poi passare ad inizio secondo tempo con Boga. I viola però reagiscono, procurandosi un altro rigore: stavolta Musso si oppone a Piatek, ma ...

