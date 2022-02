Avanti Un Altro Pure Di Sera “sospeso per bassi ascolti” (Di giovedì 10 febbraio 2022) Avanti Un Altro Pure Di Sera sarebbe dovuto essere la risposta alla chiusura anzitempo di Live Non è la d’Urso, ma alla fine Pure il quiz di Paolo Bonolis è stato costretto a chiudere prima del previsto. Precisamente a metà, dato che sono state prodotte e mandate in onda solo quattro delle otto puntate previste. Il quiz, che in salsa vip Serale sarebbe dovuto andare Avanti fino a inizio marzo, chiuderà già questa settimana quando al suo posto andrà in onda – sulla scia della popolarità ritrovata al Festival di Sanremo – il film di Checco Zalone, Cado Dalle Nubi. Perché Avanti Un Altro Pure Di Sera viene sospeso da Mediaset? Come scritto su TvBlog: “Ufficialmente non esiste una ... Leggi su biccy (Di giovedì 10 febbraio 2022)UnDisarebbe dovuto essere la risposta alla chiusura anzitempo di Live Non è la d’Urso, ma alla fineil quiz di Paolo Bonolis è stato costretto a chiudere prima del previsto. Precisamente a metà, dato che sono state prodotte e mandate in onda solo quattro delle otto puntate previste. Il quiz, che in salsa viple sarebbe dovuto andarefino a inizio marzo, chiuderà già questa settimana quando al suo posto andrà in onda – sulla scia della popolarità ritrovata al Festival di Sanremo – il film di Checco Zalone, Cado Dalle Nubi. PerchéUnDivieneda Mediaset? Come scritto su TvBlog: “Ufficialmente non esiste una ...

Ultime Notizie dalla rete : Avanti Altro Daniele Fogli: Da 47 anni al servizio dei morti, ma che pena parlarne in famiglia Ha deciso di farsi cremare? "Senz'altro. È la prima scelta che feci appena iniziai a lavorare nei ... Crediamo di poter andare avanti in eterno. Ma non c'è una medicina per tutto. Viviamo in un mondo ...

Milan - Lazio 4 - 0: Giroud scatenato, c'è l'Inter in semifinale Altro derby all'orizzonte. Apre Leao, poi si scatena Giroud con una doppietta a chiudere il primo ... Sarri ora guarda avanti e spera di non perdere Immobile, uscito dopo poco più di un'ora di gioco per ...

Avanti un altro pure di sera sospeso per bassi ascolti Tvblog Avanti un altro pure di sera sospeso: non andrà più in onda la domenica Spettacoli e Cultura - Mediaset ha deciso di non trasmettere più - almeno per il momento - le altre puntate del game .... Al suo posto è previsto in palinsesto il film di Checco Zalone Cado dalle nubi ...

Avanti un altro pure di sera sospeso: la decisione di Mediaset ultimamente in scena sia nel preserale che in prima serata, è stato messo in panchina per volere di Mediaset. Avanti un altro pure di sera sospeso Stando a quanto anticipato da Davide Maggio , ...

