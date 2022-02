Antitrust su Tik Tok | “Rispettare il Codice del Consumo | anche se il social è gratis”

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Le clausole vessatorie oggetto dell’attenzione da parte dell’AGCM. Tik Tok dovrebbe essere ancora più accorto data la pletora di minorenni che lo utilizzano In termini legali, quando si parla di clausole vessatorie, si intende che esse, “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal L'articolo proviene da Consumatore.com.

Altroconsumo : Clausole vessatorie nelle #CondizionidiServizio di @TikTok_it. @antitrust_it chiude il procedimento dopo le nostre… -

Roma, 07 feb 07 feb -Tok si impegna a modificare le clausole considerate vessatorie dall'. L'Autorita' ha infatti concluso un procedimento istruttorio nei confronti di TikTok Technology relativo alle clausole ...Allo stesso tempo, la clausola sui contenuti caricati dall'utente suTok "impone ai consumatori ... Per quanto riguarda infine le clausole sulle responsabilità di TikTok, per l'queste sono ...Le clausole vessatorie oggetto dell'attenzione da parte dell'AGCM. Tik Tok dovrebbe essere ancora più accorto data la pletora di minorenni che lo utilizzano ...In precedenza, gli utenti della piattaforma (perlopiù minorenni) concedevano persino la licenza d’uso della propria immagine e della voce. Il ...