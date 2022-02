Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)dailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio da aprile essere entrati in una nuova fase ha detto il Sottosegretario costa si alleneranno le misure come le mascherine ha chiuso il Green casa Stoppa le mascherine all’aperto ma è obbligatorio per le consegne utilizzarla in caso di si legge nell’ordinanza del ministro speranza che vale fino al 31 marzo si profila la riapertura degli Stati HPS più ampi e con gradualità partire dal 75% fino al 100% a partire dal primo marzo a New York la sindaca di m preannuncia la revoca dell’obbligo delle mascherine al chiuso e del controllo dei vaccinale per i negozianti il governo lavora nuovi sostegni contro energie su super bonus e su sostegni anche per quanto riguarda il decreto Spegni terra in particolare alla norma che limita la cessione dei crediti 2Consiglio dei ministri della ...