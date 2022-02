Trattativa Joao Pedro-Napoli: arriva un’importante notizia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel pomeriggio di ieri da Radio Punto Nuovo arrivava una clamorosa indiscrezione di un accordo tra il Napoli e l’attaccante del Cagliari Joao Pedro. L’italo-brasiliano, fresco di convocazione in Nazionale da parte del ct Mancini, sarebbe stato individuato come il rinforzo in attacco della prossima stagione, data la certa partenza di Lorenzo Insigne, direzione Toronto, e quella sempre più probabile di Dries Mertens. CAGLIARI Joao Pedro (Photo by Enrico Locci/Getty Images) A fare chiarezza sulla possibile Trattativa, è così intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato: “Non risulta nessuna Trattativa per Joao Pedro. Raccolte secche smentite sia dal Napoli che dal Cagliari. La società azzurra non ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nel pomeriggio di ieri da Radio Punto Nuovova una clamorosa indiscrezione di un accordo tra ile l’attaccante del Cagliari. L’italo-brasiliano, fresco di convocazione in Nazionale da parte del ct Mancini, sarebbe stato individuato come il rinforzo in attacco della prossima stagione, data la certa partenza di Lorenzo Insigne, direzione Toronto, e quella sempre più probabile di Dries Mertens. CAGLIARI(Photo by Enrico Locci/Getty Images) A fare chiarezza sulla possibile, è così intervenuto il giornalista Rai Ciro Venerato: “Non risulta nessunaper. Raccolte secche smentite sia dalche dal Cagliari. La società azzurra non ...

