Transizione digitale, Camera di commercio Bergamo: da 9.700 accessi allo sportello a zero code in 24 mesi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Bergamo. Dalle certificazioni di origine al tracciamento dei rifiuti, Largo Belotti è sempre più "Camera digitale". Il Segretario generale Paola Esposito: "Trasformazione radicale per garantire servizi adeguati in un mondo che cambia". Non si tratta solamente di migliorare efficienza ed efficacia, non solo di risparmiare tempo e spazio, generando un impatto positivo anche nell'ottica della sostenibilità ambientale. La sfida "Camera digitale" è la sintesi di un nuovo rapporto tra la Camera di commercio di Bergamo e le imprese del territorio che ha per protagonista la Transizione digitale, contribuito tutt'altro che immateriale alla crescita dell'economia locale. La digitalizzazione dei servizi erogati dall'Ente ...

Ultime Notizie dalla rete : Transizione digitale Il piano di Bruxelles per diventare leader globale nella produzione dei chip 'Senza chip, nessuna transizione digitale, nessuna transizione verde, nessuna leadership tecnologica. Garantire l'approvvigionamento dei chip più avanzati è diventata una priorità economica e ...

Hi - Tech & Innovazione Magazine - 8/2/2022 In questa edizione di Hi - Tech & Innovazione Magazine: - Google, se il cloud non è più gratuito - Nasce il liceo per la transizione digitale - Acquisti on line, italiani sempre più digitali mrv/gtr/red

Lavoro, con il Pnrr arrivano 730mila posti, 200mila per la transizione digitale Il Sole 24 ORE Da Bruxelles piano miliardario per incrementare la produzione di chip Sul piatto 15 miliardi di euro di investimenti tra pubblici e privati entro il 2030, in aggiunta ai 30 miliardi già previsti. Un piano che nel breve punta ad aumentare la resilienza alle crisi future, ...

Carbonia. Il Comune attiva l'anagrafe digitale. L'assessora Puddu: “Primi in Sardegna insieme ad Oristano. Massimo supporto ai cittadini in questi processi di cambiamento”. “Il processo di transizione digitale ha come obiettivo la realizzazione di ...

