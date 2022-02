Superbonus, meno vincoli ma è allarme frodi. Le intercettazioni: «Lo Stato è pazzesco, vuole farsi fregare» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il Superbonus 110% avrebbe dovuto dare uno slancio ai cantieri, avrebbe dovuto rimettere in moto l’economia e, invece, si è trasformato in un grosso problema per il mondo produttivo, che adesso protesta per il blocco dei cantieri stessi, e anche per la magistratura che ogni giorno scopre truffe milionarie con nullatenenti che, in pochissimi mesi, fanno incredibilmente affari d’oro truffando lo Stato e portando subito dopo i soldi all’estero. Al centro delle polemiche c’è la norma anti-frodi sulla cessione multipla dei crediti derivanti dai bonus edilizi, fortemente voluta dal governo, ma che di fatto sta rischiando di paralizzare il mercato. Adesso a voler modificare quella norma sono gran parte dei partiti e anche lo stesso ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, che al prossimo Consiglio dei ministri avrebbe voluto porre la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il110% avrebbe dovuto dare uno slancio ai cantieri, avrebbe dovuto rimettere in moto l’economia e, invece, si è trasformato in un grosso problema per il mondo produttivo, che adesso protesta per il blocco dei cantieri stessi, e anche per la magistratura che ogni giorno scopre truffe milionarie con nullatenenti che, in pochissimi mesi, fanno incredibilmente affari d’oro truffando loe portando subito dopo i soldi all’estero. Al centro delle polemiche c’è la norma anti-sulla cessione multipla dei crediti derivanti dai bonus edilizi, fortemente voluta dal governo, ma che di fatto sta rischiando di paralizzare il mercato. Adesso a voler modificare quella norma sono gran parte dei partiti e anche lo stesso ministro dell’Agricoltura, Stefano Patuanelli, che al prossimo Consiglio dei ministri avrebbe voluto porre la ...

Advertising

franser_real : ?? LA PRIMA PAGINA DEL MESSAGGERO Superbonus, meno vincoli ??[LEGGI: - MaralbAzsc : Superbonus 110%, meno vincoli: stop alla stretta e riparte la cessione crediti - angiuoniluigi : RT @repubblica: Meno paletti per il Superbonus, il decreto bollette slitta ancora - repubblica : Meno paletti per il Superbonus, il decreto bollette slitta ancora - sabrinatehilim : RT @buonweekend: grazie alle pressioni del #M5S per il Superbonus 110%, meno vincoli: il governo si prepara ad allentare la stretta sulla… -