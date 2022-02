Speed skating, Francesca Bettrone tuona: “Fontana ha ragione! La Federazione fa smettere gli atleti” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una presa di posizione molto chiara. Non hanno lasciato del tutto indifferenti appassionati e addetti ai lavori le dichiarazioni di Arianna Fontana, oro olimpico a Pechino nei 500 metri femminili dello short track, in merito al difficile rapporto tra la campionessa valtellinese e il contesto italiano dal punto di vista tecnico e ambientale. “Io ed il mio coach ne abbiamo passate tante, molte situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui e questo non ha aiutato affatto. Hanno provato a non farci venire qui, trovando un modo per farci male. Noi però siamo stati capaci di andare avanti comunque“, ha dichiarato Fontana in conferenza stampa, aggiungendo: “La prima stagione dopo Pyeongchang ci sono stati atleti maschi che mi bersagliavano sul ghiaccio, facendomi cadere e provando ad attaccarmi ogni volta che ne avevano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una presa di posizione molto chiara. Non hanno lasciato del tutto indifferenti appassionati e addetti ai lavori le dichiarazioni di Arianna, oro olimpico a Pechino nei 500 metri femminili dello short track, in merito al difficile rapporto tra la campionessa valtellinese e il contesto italiano dal punto di vista tecnico e ambientale. “Io ed il mio coach ne abbiamo passate tante, molte situazioni difficili. C’erano persone che non ci volevano qui e questo non ha aiutato affatto. Hanno provato a non farci venire qui, trovando un modo per farci male. Noi però siamo stati capaci di andare avanti comunque“, ha dichiaratoin conferenza stampa, aggiungendo: “La prima stagione dopo Pyeongchang ci sono statimaschi che mi bersagliavano sul ghiaccio, facendomi cadere e provando ad attaccarmi ogni volta che ne avevano ...

